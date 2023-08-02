İHA
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Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonları, zehir tacirlerine darbe üzerine darbe indiriyor.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşındığını belirledikleri bir aracı takibe aldı.
Aracı durdurup operasyon yapan ekipler, 13 valizde 300 adet vakumlu poşetin içerisinde 177 kilogram skunk maddesi ele geçirdi.
O anlar kamerada
Gözaltına alınan 4 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Operasyon anına ilişkin görüntüler ise polis kamerasına yansıdı.