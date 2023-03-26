Şanlıurfa’da sağanak yağış etkili oldu Kentte etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte bazı cadde ve sokakları su bastı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışlara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

DHA Depremin vurduğu Şanlıurfa'da yağışlar da yaşamı olumsuz etkiledi. 14-15 Mart tarihinde 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Sülemaniye, Manci ve Eyyübiye Mahallelerinde bazı ev ve işyerlerinde su baskını oluştu. Sürücüler alt geçitleri kullanmadı Yağış nedeniyle ekili alanlar sular altında kalırken, trafikte seyreden sürücülerin alt geçitleri kullanmadıkları dikkat çekti. AFAD uyarıda bulundu AFAD, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.