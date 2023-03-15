Şanlıurfa'da sağanak yağış sele döndü! Araçlar ve insanlar sürüklendi Meteoroloji uyarısı ile beklenen sağanak yağışın etkili olması sonucu sokak ve caddeleri su bastı. Araçlar sürüklenerek hurdaya dönerken, vatandaşlardan bazıları sele kapıldı.

Şanlıurfa göle döndü...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa'nın da aralarında olduğu bazı illere sağanak uyarısı yapıldı.

Uyarının hemen ardından, kent genelinde yağış başladı.

Etkisini zaman zaman artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Karaköprü ilçesindeki kırsal bir mahalleyi ise sel suları bastı.

AFAD, yağışların perşembe gününe kadar süreceği açıklamasında bulunarak vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Ayrıca Şanlıurfa Valiliği, yoğun sağanak yağış nedeniyle okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Vali, kentte etkili olan sağanak nedeniyle Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinin su baskınına uğradığını belirtti.

Araçlar sürüklendi

Kenti etkisi altına alan yağış, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Ulaşım adeta imkansız hale gelirken, vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, araçlar sürüklendi.

Araçların bazıları sele kapılıp, sürüklenerek hurdaya döndü.

Polis dalgıçlar 6 kişiyi arıyor

Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor.