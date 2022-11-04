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    Şanlıurfa'da şehit babasından Davutoğlu'na tepki

    Ahmet Davutoğlu, kent gezisi sırasında yanına gelen şehit babasının "Askere kurşun sıkanlarla yol yürüyorsunuz" tepkisine sessiz kaldı.
    • 04.11.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 18:05
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    Şanlıurfa'da şehit babasından Davutoğlu'na tepki

    2023 yılında yapılacak seçimlere aylar kalmışken siyasi partiler şehir ziyaretlerine devam ediyor.

    Şanlıurfa'ya ziyaret için giden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ergah Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Balıklıgöl’ü ziyaret etti.

    Burada balıklara yem atan Davutoğlu daha sonra esnafla bir araya geldi.

    "Askere kurşun sıkanlarla yol yürüyorsunuz"

    Esnaf ziyareti sırasında, asker babası olduğu öğrenilen Yaşar Bacaksız adlı vatandaş, Davutoğlu'na "Askere kurşun sıkanlarla yol yürüyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

    Davutoğlu sessiz kaldı

    Şehit babasına cevap vermeyen Davutoğlu, esnafın olduğu bölgeden hızla ayrıldı.

    Şanlıurfa'da şehit babasından Davutoğlu'na tepki VİDEO

    Temasları devam edecek

    İHA'nın haberine göre, Davutoğlu’nun temasları Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı ziyareti ile devam etti.

    Şanlıurfa da şehit babasından Davutoğlu na tepki #1

    Şanlıurfa da şehit babasından Davutoğlu na tepki #2


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