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    Şanlıurfa’da şehit düşen polisler için tören

    Şanlıurfa’da şehit düşen polisler için tören

    Silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine takibe alıp ‘dur’ ihtarında bulundukları otomobilden açılan ateş sonucu şehit olan 2 polisin cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
    • DHA
    • 10.03.2022 - 11:40
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    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nde görevli Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici (30) ile polis memuru Cemal Bozkurt (32), silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine takibe alınan otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

    Ancak otomobilden yakın mesafeden tabancayla ateş açıldı. Binici ve Bozkurt yaralanırken, saldırganlar ise kaçtı.

    ŞEHİT OLDULAR

    Çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cemal Bozkurt ile Abullah Yasir Binici, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

    Şehit polisler için bu sabah İl Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesinde tören düzenlendi.

    Yağmur altında yapılan törene, şehitlerin yakınları, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

    Şanlıurfa'da şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı VİDEO

    FENALIK GEÇİRDİLER

    Törende şehitlerin özgeçmişi okunduktan sonra saygı duruşu yapıldı. Ardından İl Müftüsü Ramazan Tolan dua okudu.

    Tören sırasında yakınları, şehit Cemal Bozkurt’un tabutuna sarılıp, uzun süre gözyaşı döktü.

    Bozkurt’un annesi Sabiha Bozkurt ile Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici’nin eşi Şeydanur Binici fenalık geçirdi.

    Sabiha Bozkurt ile şehidin eşi Ruken Bozkurt ve Komiser Yardımcısı Binici'nin eşi Şeydanur Binici'yi yakınları teselli etmeye çalıştı.

    Şanlıurfa’da şehit düşen polisler için tören #1

    BİRİ İSTANBUL’A, DİĞERİ GAZİANTEP’E UĞURLANDI

    Törende konuşan Vali Abdullah Erin, derin bir üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, "Bu vatana bu bayrağa birliğimiz beraberliğimiz için kahramanca mücadele eden güvelik birimlerimize el uzatan, namluyu doğrultanlar hangi akıbetle karşı karşıya kaldılarsa bu hain de bu alçak da er veya geç etkisiz hale getirilecek ve hak ettiği bir cezayla karşı karşıya kalacaktır” dedi.

    Törenin ardından komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici’nin cenazesi havayoluyla İstanbul’a, polis memuru Cemal Bozkurt ise karayoluyla Gaziantep’in Karkamış ilçesine uğurlandı.

    Şanlıurfa’da şehit düşen polisler için tören #2

    2 AY ÖNCE BABASINI KAYBETTİ

    10 yıllık polis memuru Cemal Bozkurt'un evli ve 1 kız çocuğu babası, 2 yıllık komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin ise bir erkek çocuğu babası olduğu belirtildi.

    Şehit Cemal Bozkurt'un 2 ay önce de babasını çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaybettiği ifade edildi.

    Şanlıurfa’da şehit düşen polisler için tören #3

    Şanlıurfa’da şehit düşen polisler için tören #4

    Şanlıurfa’da şehit düşen polisler için tören #5

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    Şanlıurfa’da şehit düşen polisler için tören #10

    Şanlıurfa’da şehit düşen polisler için tören #11

    Şanlıurfa’da şehit düşen polisler için tören #12

    Şanlıurfa’da şehit düşen polisler için tören #13

    Şanlıurfa’da şehit düşen polisler için tören #14


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