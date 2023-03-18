Şanlıurfa’da sel afeti ibadethaneleri de etkiledi Deprem felaketinin ardından bir de sel afetiyle karşılaşan Şanlıurfa'da ibadethanelerde yağışdan etkilendi. Birçok camide metrelerce su birikintisi oluştu.

Şanlıurfa'da yaşanan sel ve taşkın afetinden bölgedeki ibadethaneler de büyük oranda etkilendi. Balıklıgöl yanında yer alan halk arasında Döşeme Camisi olarak da bilinen Halil ür-Rahman Cami’si içine yaklaşık bir metre su bastı. Döşeme Camisinin hemen yanında bulunan Hazreti İbrahim Makamı da sular altında kaldı. Sular çekilince temizlik çalışması başlayacak Hazreti İbrahim makamı temizlenirken, camideki suyun tamamen çekilmesinin ardından temizlik çalışması yapılması bekleniyor. Afetin büyüklüğünü gözler önüne serdi Döşeme camisinin içine basa suyun izleri hala dururken, duvarlarda suyun seviyesine ait izler afetin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Afet sonrası Hazreti İbrahim makamında yetkililer tarafından temizlik çalışması tamamlandı.