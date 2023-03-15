Şanlıurfa'da sel! Balıklıgöl taştı Şanlıurfa denildiğinde akla ilk gelen yer olan Balıklıgöl, sel sularıyla dolup taştı.

Asrın felaketinden etkilenen Şanlıurfa'yı bu kez de sel vurdu..

Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle kentin büyük bölümünde sokak ve caddeler su altında kaldı.

Su baskınları nedeniyle bazı alt geçitler ile ana güzergahlarda ulaşım durdu.

Okulların tatil edildiği şehirde, Şanlıurfa Valisi tarafından bodrum katları boşaltın uyarısı yapıldı.

Her yıl turistlerin uğrak yeri olan kenti simgesi Balıklıgöl de selden etkilendi.

Balıklıgöl'ün son hali

Dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen tarihi Balıklıgöl, selin getirdiği toprak ve çamurla doldu.