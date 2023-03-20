Şanlıurfa'da sel felaketinde 6'ncı gün! Sele kapılan tır sürücüsü aranmaya devam ediyor 15 Mart tarihinde bölgedeki sel sularına kapılan 24 yaşındaki tır sürücüsü için 100 kişilik ekip oluşturuldu. Şiddetli yağış çalışmalara engel olurken, ekipler canla başla arama çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa, 14 Mart gecesi şiddetli yağış ile yüzleşti.

Aralıksız devam eden yağmur, gün içerisinde kentte sel felaketine neden oldu.

Ana arterlerde oluşan su birikintileri, cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Çok sayıda otomobil ve vatandaş da sel sularına kapılarak felaketi yaşadı.

Depremin yaraları sarılırken bir de sel felaketi büyük yaralar açtı.

6 Şubat'ta yaşanan depremler nedeniyle bölgede görev alan ekipler, selin ardından hemen harekete geçti.

Bodrum katlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken, sel sularına kapılanlar için de arama-kurtarma ekipleri çalışmaları başlattı.

Genç sürücüye hala ulaşılamadı

Can kayıplarının yaşandığı bölgede, izine ulaşamayan vatandaşlar da oldu.

6'ncı güne ulaşılan felakette, ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kayıp olan selzedelerden biri de 24 yaşındaki tır şoförü Emin Ergün.

Ergün'e ulaşılması için yürütülen arama kurtarma çalışmaları, 6 gündür yaklaşık 100 kişilik ekiple devam ediyor.

Tır 30 metre açıkta tespit edildi

Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde gözden kaybolan tır ve sürücüsünün izine, yağmur sularının Atatürk Baraj Gölü ile buluştuğu bölgede ulaşıldı.

Ekipler, baraj gölü kıyısından yaklaşık 30 metre açıkta olduğu tespit edilen tırı çıkarmak için iş makinelerinin desteğiyle bu alana dolgu yapıyor.

Devam eden yağmur çalışmaları zorlaştırıyor

Sel nedeniyle baraj kıyısında oluşan balçık ve bulanık su çalışmaları güçleştiriyor.

Bölgede günlerdir devam eden şiddetli yağış nedeniyle baraja akan sel suları, tıra ulaşmak için barajda kepçelerle açılan koridoru doldurduğundan her gün yeniden aynı yol açılmak zorunda kalınıyor.

Ergün'ün dayısı Yusuf Ergün, 6 gündür arama çalışması yapan ekiplere teşekkür etti.