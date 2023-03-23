Şanlıurfa'da sel felaketinde 9'uncu gün! Selin izleri siliniyor 15 Mart'ta şiddetli sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresi'nin neden olduğu selden etkilenen bölgede, temizlik çalışmaları devam ediyor.

AA & Ensonhaber

Şanlıurfa önce deprem sonra sel felaketi ile sarsıldı.

Büyük yıkımların ve can kayıplarının olduğu kent, selin ardından bir kez daha hasara uğradı.

14 Mart gecesi başlayan yağmurun gece boyunca şiddetini artırmasıyla, cadde ve sokaklar göle döndü.

Ana erterlerde oluşan su taşkınları, alt geçitleri de etkiledi ve çok sayıda araç sel sularına kapıldı.

Derelerin taşması sonucu 27 mahallede bin 978 ev, 234 iş yeri, 19 okul, 8 cami ve 3 alt geçitte maddi hasar oluştu.

Selin izleri siliniyor

Şimdilerde tahribatın giderilmesi için yoğun çalışmalar devam ediyor. Çamur temizliği ve altyapı çalışmaları sürüyor.

Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde yürütülen temizlik çalışmaları, bazı noktalarda devam ediyor.

Kanalizasyonlar açılıyor

Belediye ekipleri, sel nedeniyle deforme olan sokaklardaki parkeleri sökerken, bir yandan da kapanan kanalizasyonları açma çalışması yürütülüyor.

Sel nedeniyle ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar ise temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

"Parçaları söküyoruz"

İş yerindeki televizyonların sel sularının altında kalmasının ardından kurtardıkları malzemeleri evinin önünde eşi ve çocuklarının yardımıyla yıkayarak bazı kullanılabilecek parçaları sökmeye çalışan televizyon tamircisi Aziz Sino, "Televizyondaki parçaları söküyoruz, kurtarabileceklerimizi sonradan değerlendireceğiz." dedi.

"Babam hamaldı, bu arabayı alana kadar çok zorluk çekti"

Aracı sel nedeniyle sürüklenen ve içerisi su dolan Yusuf Yaşar ise "Arabamız 100 metre ileriye sürüklenmişti, arabayı getirdik evin önüne kendi imkanlarımızla temizliyoruz. Babam hamaldı, bu arabayı alana kadar çok zorluk çekti. Mağdur olduk." ifadelerini kullandı.