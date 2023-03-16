Şanlıurfa'da sel felaketinin bilançosu! Ev ve arabalar hasar aldı... Yaşanan depremlerin ardından 2 ilde etkisini gösteren yağış sonrasında yaşanan sel felaketinde birçok ev ve araba hasar alırken kentlerde çalışmalar devam ediyor.

Türkiye art arda yaşanan felaketlerle mücade ediyor. Yıkıcı depremlerin ardından yaşanan sel felaketi deprem bölgesinde yaşamı bir kez daha zorlaştırdı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 48 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. Binlerce vatandaş ise enkaza dönen evlerini terk etmek zorunda kaldı. Depremden etkilenen 11 ilde çadır ve konteyner kentlerle yaralar sarılmaya çalışıldı. Devlet millet el ele yürütülen afet sürecinde onlarca vatandaş depremzedelere evlerini açtı. Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu 14 Mart'ta akşam saatlerinde başlayan sel felaketinin ardından çalışmalar sürüyor. Şanlıurfa ve Adıyaman'ı vuran sel felaketinde topla 15 vatandaş hayatını kaybetti... Öte yandan yaralı vatandaşlar ise hastanelere kaldırıldı. Ev ve araçlar hasar gördü Şehirde büyük hasarlara yol açan sel felaketinin ardından yeniden yaralar sarılmak için çaba gösteriliyor. Selden etkilenen Şanlıurfa'da temizlik çalışmaları sürerken depremin bilançosu bir kez daha ortaya çıktı. Sel felaketinde çok sayıda araç ve ev zarar gördü. Ekipler afet bölgesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, DSİ, AFAD, karayolları, jandarma ve polis ekipleri, dün geceden bu yana taşan Karakoyun deresi bölgesinde çalışma yürüttü.