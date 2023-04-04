Şanlıurfa'da sel felaketinin son hali! Evlerin dış cephesi boyandı Yaşanan sel felaketinin izlerini silmek için devletin tüm imkanlarını seferber ettiği sel bölgesinde selden etkilenen noktalarda boya çalışmalarına başladı.

İHA

Türkiye'de arka arkaya felaketler yaşanıyor...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yanı sıra bir de Şanlıurfa'yı vuran sel felaketi yaşandı.

Yaşanan felaketlerin ardından 20'den fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Karakoyun Deresi’nin taşması sonucu onlarca sokağı sel suları altında kalan Akabe Mahallesi’nde temizlik çalışmalarını tamamlayan Eyyübiye Belediyesi, iki defa yıkanan evlerde ve sokaklarda boyama çalışmalarına geçti.

Bölge çamurdan temizlendi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un mahalle sakinlerine verdiği söz üzerine başlayan çalışmalar çerçevesinde selden etkilenen tüm sokaklar ve evler önce çamurdan temizlendi.

Daha sonra temiz su ile yıkanan evler ve sokaklar, deterjanlı su ile de yıkandıktan sonra kurumaya bırakıldı.

Evlerin dış cephesi boyanıyor

Kurumanın ardından yine yüzlerce çalışanın katılımıyla sokaklara inen Eyyübiye Belediyesi çalışanları, evlerin dış cephe boyama çalışmalarına başladı.