Şanlıurfa'da sel felaketinin son hali! Evlerin dış cephesi boyandı

Türkiye'de arka arkaya felaketler yaşanıyor...
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yanı sıra bir de Şanlıurfa'yı vuran sel felaketi yaşandı.
Yaşanan felaketlerin ardından 20'den fazla vatandaş hayatını kaybetti.
Karakoyun Deresi’nin taşması sonucu onlarca sokağı sel suları altında kalan Akabe Mahallesi’nde temizlik çalışmalarını tamamlayan Eyyübiye Belediyesi, iki defa yıkanan evlerde ve sokaklarda boyama çalışmalarına geçti.
Bölge çamurdan temizlendi
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un mahalle sakinlerine verdiği söz üzerine başlayan çalışmalar çerçevesinde selden etkilenen tüm sokaklar ve evler önce çamurdan temizlendi.
Daha sonra temiz su ile yıkanan evler ve sokaklar, deterjanlı su ile de yıkandıktan sonra kurumaya bırakıldı.
Evlerin dış cephesi boyanıyor
Kurumanın ardından yine yüzlerce çalışanın katılımıyla sokaklara inen Eyyübiye Belediyesi çalışanları, evlerin dış cephe boyama çalışmalarına başladı.