Şanlıurfa'da sel sonrasında ulaşım! Farklı yollar kullanılıyor

Türkiye'de art arda gelen felaketlerin izleri sarılmaya çalışılıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremler tüm ülkeyi yasa boğdu.
Ardından deprem bölgesinde yaşan sel felaketiyle birçok vatandaş daha zor anlar yaşadı.
Yağışların etkisini gösterdiği Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi ardından çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
29. kilometre su taşkını
Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 29. kilometresinde su taşkını yaşandı.
Güvenlik güçleri farklı yollara yönlendiriyor
Yolun suyla kaplanması nedeniyle bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, araçların alternatif yollardan ulaşım sağlayabilmesi için çaba gösteriyor.
Özellikle otomobillerin geçişinin sağlanamadığı bölgeyi kullanmak isteyen sürücüler, köy yollarından güzergahlarına devam edebildi.
Kara yolundaki su birikintisinin tahliyesi için çalışma başlatıldı.