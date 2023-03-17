Şanlıurfa sele teslim oldu! Kaybolan tır sürücüsü aranmaya devam ediyor Kentte sel sularına kapılan tırın sürücüsüne ulaşılması için yürütülen arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 100 kişilik ekiple devam ediyor.

Şanlıurfa felaket üstüne felaket yaşadı.

İlk olarak 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan kent, 15 Mart'taki sel felaketi ile bir kez daha sarsıldı.

Binlerce can kaybını olduğu ve enkaza dönen kent için Meteoroloji Genel Müdürlüğü turuncu kod uyarısı vermişti.

Ardından başlayan sağanak yağmur, ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı.

Kısa sürede bölgeyi olumsuz etkileyen yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar ve insanlar sel sularına kapıldı.

Can kaybı 17 oldu

3'üncü günde selin izleri ortadan kaldırılmaya devam ederken, kentte arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Selin vurduğu bir diğer il olan Adıyaman ile birlikte toplam can kaybı 17'ye ulaştı.

Bilançonun ağırlaşmaması adına ekipler mücadelelerini canla başla sürdürüyor.

100 kişilik ekip mücadele ediyor

Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolda sel sularına kapılarak gözden kaybolan tır ve 20 yaşındaki sürücü Emin Ergün ilgili dere yatağı ve Atatürk Baraj Gölü'ndeki çalışmalar da devam ediyor.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı yaklaşık 100 kişinin katıldığı çalışmada dalgıç ve bot ekipleri baraj gölünü, jandarma ekipleri ise dere yatağını tarıyor, bölgede drone ile havadan görüntüleme yapılıyor.

Yakınları umutla bekliyor

Aramalar sonucu ilk gün Ergün'e ait çantaya ulaşan ekipler, daha sonra herhangi bir bulguya rastlamadı.

Çalışmaları, Ergün'ün akrabaları da umutla takip ediyor.

"Allah devletimizden razı olsun"

Sürücünün dayısı Emin Ergün şu ifadeleri kullandı:

Kurtarma ekipleri her geçen gün fazlalaşıyor. 100 kişi civarında kurtarma ekibi çalışıyor. Sonuçta Allah’tan olan bir şeydir, kimsenin yapacak bir şeyi yoktur. Allah devletimizden razı olsun kurtarmak için çok yardımcı olup çalışıyor. Allah’ın takdiri neyse o olur.

Öte yandan Karayolları ekipleri de Bozova-Hilvan kara yolunda çökme yaşanan noktalarda dolgu ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.