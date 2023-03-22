Şanlıurfa'da son durum! Selde kaybolan tır dorsesi bulundu Sele kapılan tır sürücüsüne ulaşılması için yürütülen çalışmalar çerçevesinde Atatürk Barajında bulunan tırın parçalanmış haldeki dorsesi, iş makineleri ile kıyıya çıkarıldı.

İHA

Türkiye'de art arda gelen felaketler büyük yasa boğdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti.

Bozova ve Hilvan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sel sularına kapılarak gözden kaybolan tır ve sürücü aranıyordu.

100 kişi bölgede yoğunlaştı

Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi, bu bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Dorse bulundu

Ekipler, devam eden çalışmalar çerçevesinde Atatürk Barajı kıyısının 100 metre açığında tırın parçalanmış haldeki dorsesine de ulaştı.

Yaklaşık 15 metre derinlikte olan dorse, balonlar yardımıyla su yüzeyine çıkarıldıktan sonra halatlar ve iş makinelerinin desteğiyle kıyıya çekildi.

Geriye şanzıman ile bazı tekerlekleri kaldı

Üst kısmı tamamen parçalanan dorseden geriye şanzıman ile bazı tekerleklerin kaldığı görüldü.

Arama devam ediyor

Ekiplerin bu sabah başlattığı arama kurtarma çalışmaları ve yakınlarının bekleyişi de devam ediyor.