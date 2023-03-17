Şanlıurfa'da selin etkisi! Kentin otoparkında onlarca araç çamura gömüldü Adıyaman ve Şanlıurfa'da 15 Mart'ta yaşanan selde suyla dolan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otoparkta, su tahliye çalışmaları devam ediyor. Birçok araç kullanılamaz hale geldi.

Yaşanan felaketlerin yaraları sarılma çalışılıyor...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlanıldı.

Deprem felaketinin ardından Adıyaman ve Şanlıurfa'da başlayan yoğun yağmurların ardından meydana gelen sel 2 kentte de büyük hasara sebep oldu.

İki ilde toplam 17 kişi hayatını kaybettii.

Çalışmalar sürüyor

Şiddetli sağanağın ardından dere taşkınları sonucu yaşanan selin ardından Şanlıurfa sokaklarında temizlik çalışmaları yapılıyor.

Selin getirdiği balçığın ev ve iş yerleri ile sokaklardan temizlenmesi için iş makineleri yardımıyla yürütülen temizliğe farklı illerden gelen ekipler de destek veriyor.

Otoparkta su tahliyesi devam ediyor

Selin etkili olduğu noktalardan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otoparkta da suyun önemli bölümü tahliye edildi.

Yaklaşık yarım metre balçık tabakasıyla kaplı olan otopark içinde yürümekte güçlük çekiliyor.

Araçlar kullanılamaz hale geldi

Pompalarla yapılan tahliye çalışmalarını takip eden araç sahipleri de otoparka girerek kullanılamaz hale gelen araçlarını inceliyor.

Birbirinin üzerine binen, yer değiştiren ve çamurla kaplanan araçların, temizliğin tamamlanmasının ardından çekiciler yardımıyla otoparktan çıkarılacağı belirtildi.

Otomobilini inceleyen vatandaşlardan Kadri Özer, tüm ekiplerin su tahliyesi ve temizlik için gayret gösterdiğini söyledi.

"8 dakikada bu tesis suyla doldu"

Selin otoparkta büyük maddi hasara neden olduğunu ifade eden Özer, şöyle konuştu: