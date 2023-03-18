Şanlıurfa'da selin ilk gününden bu yana havadan görüntüler Şanlıurfa’da selin etkili olduğu bölgede yaşananlar ilk günden itibaren dron ile görüntülendi. Bölgede günlük yaşanan değişim dikkatlerden kaçmadı.

Şanlıurfa’da yaşanan selin yaraları 4’üncü günde de sarılmaya devam ediliyor.

Adıyaman'ı da etkileyen felakette 18 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Yaşananların ardından birçok bölgede temizlik çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Bazı cadde ve sokaklar çamurdan temizlenirken bazı bölgelerde ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Selin meydana geldiği ilk günden itibaren yaşananlar dron ile görüntülendi.

Şanlıurfa'ya havadan bakış

Ekiplerin 4 günlük çalışma sonunda geldiği nokta havadan görüntülendi.

İlk gün her yerde su ve çamur varken ikinci ve üçüncü günde ise suyun tahliye edildiği gözlendi.

Bu gün ise suyun yerine sadece çamurun kaldığı gözlendi.