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Haber Merkezi

Türkiye'de barış rüzgarları esmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa'nın DEM Parti ve AK Partili iki ailenin husumeti bitti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti ve DEM Partililerin de aralarında bulunduğu birçok davetli barış yemeğinde buluştu.

DULARLA BARIŞTILAR

Yılmaz'ın iki yanına geçen bir önceki dönem AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar aileleri adına dualar eşliğinde barıştı.

DEM PARTİ VE AK PARTİ TEMSİLCİLERİ KATILIDI

Yemeğe, daha önce barışın temellerinin atıldığı dönemde aileleri ziyaret eden AK Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk Suruç, DEM Partili Mithat Sancar da katıldı.

İKİ AİLE ARASINDAKİ KANLI KAVGA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2018 seçimleri öncesinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınlarıyla Şenyaşar ailesi arasında Şenyaşar ailesinin işyerinde başlayan ve hastaneye uzanan kavgada, Hacı Esvet Şenyaşar (66), oğulları Adil (25) ve Celal Şenyaşar (45) ile İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetmişti. Olayda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar ile birlikte toplam 8 kişi ise yaralanmıştı.