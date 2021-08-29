Şanlıurfa'da sıcaklar mevsim normallerinin üstünde seyrediyor

41 dereceyi aşan sıcaklara dayanamayan vatandaşlar, korunmak için çeşme başlarında ve gölgelik alanlarda serinlemeyi tercih ediyor.

Şanlıurfa’da hava sıcaklığı 41 dereceyi aştı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün sıcak hava uyarısı sonrası, hafta sonu etkili olan sıcaklardan vatandaşlar olumsuz etkilendi.

Serinlemek için her yolu deneyen Şanlıurfalılar, çeşme başlarına akın etmeyi tercih ederken bazıları ise ağaç gölgesi ve otobüs duraklarındaki fıskiyeler altında serinlemeye çalıştı.

"RESMEN YANIYORUZ"

Eskişehir’den geldiğini belirten Ali Haydar Kuş, “Eskişehir’den geldik. Urfa gerçekten çok sıcakmış. Resmen yanıyoruz. Sırtım çok terledi, sanki fırın içerisindeymişiz gibi hissediyoruz. Buraya ilk kez geldik. Eskişehir böyle değildir. Buraya da alışkın olmadığımız için sıcaktan kavrulduk” dedi.





"SICAK HAVADA ÇALIŞMAK ZOR OLUYOR"

Sıcak havada çalışmanın zor olduğunu belirten işçi Mehmet Turgut, “Termometreler 42 derecenin üzerine çıktı. Hava gerçekten çok sıcak olmaya başladı. Bu sıcak havada çalışmak da zor oluyor. Yaşlıların ve çocukların sıcak hava nedeniyle dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı.





NEM ORANI YÜZDE 60'A ULAŞIYOR

Hava sıcaklığının 40 derecenin üstünde seyrettiği Şanlıurfa'da nem oranı ise gece yüzde 60'a ulaşıyor.



