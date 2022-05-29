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    Şanlıurfa'da sıcaklık 40 dereceye çıktı

    Ülkenin en sıcak illeri arasında bulunan Şanlıurfa, vatandaşları bunaltmaya başladı.
    • 29.05.2022 - 16:12
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    Şanlıurfa'da sıcaklık 40 dereceye çıktı

    Haziran ayına sayılı günler kala Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları artışa geçti.

    Kentteki termometreler 40 dereceye ulaştı.

    Ağaç altlarına, nehirlere koştular

    Dışarı çıkan vatandaşlar güneşten korunmak için gölgelik alanlara akın etti.

    DHA'nın haberine göre kentin simgesi Balıklıgöl'e gelen turistler, sıcaktan dolayı zor anlar yaşadı. Birçok kişi ise hafta sonu sıcak nedeniyle serinlemek için Fırat Nehri ve Atatürk Barajı kıyısında vakit geçirdi.

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