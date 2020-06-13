Şanlıurfa'da sosyalleşmeyle beraber vakalar da arttı

Türkiye'de koronavirüs salgınının ardından 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecini sosyalleşme süreci olarak algılayan Şanlıurfa'da artan vaka sayısı, kent yöneticilerini tedirgin ediyor.

Koronavirüs salgınının başlamasının ardından Şanlıurfa'nın kırsal bölgelerindeki bazı mahalleler karantinaya alındığı halde şehir dışından gelenlerle temas edilmesiyle pozitif vakalar ortaya çıktı.

Pozitif vaka çıkan bölgeler izole edilerek virüs yayılımı kontrol altına alındı.

Şehir merkezinde yoğunluk olan bazı caddeler yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Kurallara uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulayan güvenlik güçleri tedbirleri sıklaştırdı.

KONTROLSÜZ SOSYALLEŞTİLER

1 Haziran'da başlayan normalleşme ile beraber birbirlerini ziyaret etmeye başlayarak sosyalleşen Şanlıurfa halkında, son 10 günlük süreçte pozitif vaka sayısında önemli oranda artış olduğu gözlemlendi.

İL PANDEMİ KURULU TOPLANDI

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında bir araya gelen İl Pandemi Kurulu durum değerlendirmesi yaptı. Kısıtlamnaların olduğu süreçte vaka sayısının ortalamanın altında seyrettiğini dile getiren Vali Erin, kontrollü sosyalleşmenin Şanlıurfa'daki vaka sayısını olumsuz etkilediğini vurguladı.

SON 10 GÜNDE VAKA SAYISINDA ARTIŞ

Başlarda Şanlıurfa için bu kadar büyük bir risk olmadığını hatırlatan Vali Erin, "İlk vakanın görüldüğü mart ayında normalleşme sürecinin başlamasına kadar Şanlıurfa'da ciddi bir risk bulunmuyordu. Ancak haziran ayının başlarından itibaren vaka sayımızın ve can kaybımızın artmaya başladığını üzülerek açıklamak durumundayız. Vatandaşlarımızdan, zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamalarını, akraba ve komşu ziyaretlerini ertelemelerini istirham ediyor, Şanlıurfa için riskin 10 gün öncesinden daha yüksek olduğunu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

137 NOKTADA KARANTİNA UYGULAMASI

Kırsal alanlarda yer alan bazı mahallelerin yanında kent merkezindeki birçok noktada da yüksek izolasyon önlemleri alınan Şanlıurfa'da, kontrollü sosyal hayatın başladığı günden bu yana toplamda 137 noktada karantina uygulaması gerçekleştirildi.

Karantina bölgelerinde yaşayan binlerce kişi gözlem altında kaldığı süre içerisinde ihityaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı.

MASKE YOK, SOSYAL MESAFE YOK

Risk altında olan Şanlıurfa'da vatandaş, duruma aldırış etmeden Balıklıgöl ve çarşıların bulunduğu Haşimiye bölgesine adeta akın ediyor. İşlek ve kalabalık bölgelerde dip dibe yürüyen vatandaşların maske takmaması da dikkat çekiyor.

Bazı vatandaşlar artan pozitif vaka sayısını sosyal mesafe kuralına uyulmaması ve maske takılmamasına bağlarken bazı vatandaşlar da kentte bir sorun olmadığını, vaka artışına 1 Haziran'dan sonra şehre dışarıdan gelen insan sirkülasyonun sebep olduğunu söylüyor.

"ÇARŞILAR KAPATILSIN"

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl çevresindeki esnaf da kendilerince önlem almış olmalarına karşın, uyarılarına rağmen kimsenin sosyal mesafe kuralına uymamasından şikayet ediyor.

Esnafa yoğunluğu azaltmanın çözümü, haftanın belirli günlerinde çarşı bölgelerinin kapatılması.









