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    Şanlıurfa'da tarihi kilisede mangal yapan kebapçı

    Tarihi Germuş Kilisesi'nin içinde mangal yaptığı anları sosyal medyada paylaşan kebapçıya, tepki yağdı.
    • DHA
    • 14.01.2021 - 15:36
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 17:08
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    Şanlıurfa'da tarihi kilisede mangal yapan kebapçı

    Şanlıurfa'nın Dağyanı Mahallesi'nde bulunan ve 19’uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Germuş Kilisesi, bir lokanta sahibinin mangal yapmasıyla gündeme geldi.

    Kebapçı, sosyal medyada farkındalık oluşturmak için kilise içine mangal kurdu.

    SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

    Bir süre yöreye özgü ciğer kebabını pişirip yanında bulunan kişilere ikram eden kebapçı, o anları sosyal medyada yayınladı.

    Görüntüler ise oldukça tepki çekti.

    Tarihi kilisedeki mangal partisine tepki

    MAHALLELİ DE TEPKİLİ

    Dağyanı Mahallesi’nde oturan vatandaşlar da kilisede mangal partisi yapan kişilere tepki gösterdi. Kilisenin kazma kürek ve iş makineleriyle kaçak kazı yapanlarca harabeye çevrildiğini söyleyen mahalleli, tarihi yapının restore edilmesini istedi.

    Şanlıurfa da tarihi kilisede mangal yapan kebapçı #1

    "PERİŞAN OLMUŞUZ"

    Mahallede oturan Übeyit İnci, "Biz defineciler yüzünden perişan olmuşuz. Defineciler genelde gece saatlerinde kazıya geliyor. Biz kendi çabalarımızla bu kültürel mirası koruyoruz. Define arayanlar burayı maalesef harabeye çevirdi. Şimdi ise alkol almak isteyenler, kebap yapmak isteyenler buraya geliyor. Kilise yerleşim alanlarının uzağında olduğu için pek göremiyoruz." diye konuştu.

    Şanlıurfa da tarihi kilisede mangal yapan kebapçı #2

    Şanlıurfa da tarihi kilisede mangal yapan kebapçı #3

    Şanlıurfa da tarihi kilisede mangal yapan kebapçı #4

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