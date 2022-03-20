Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
612.777
-0.12%
BTXN Coin
39.14
-0.40%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C
    Şanlıurfa'da tartışılan at heykeli

    Şanlıurfa'da tartışılan at heykeli

    Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı at heykeli, “Eşek mi, katır mı?” eleştirileri nedeniyle kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 14:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Şanlıurfa’da Şehitlik Kavşağına yapılan heykel şehrin gündemine oturdu.

    Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde aydınlatma direklerinde kullanılmak üzere dekoratif aydınlatma asma-germe ve direk motifi ihalesi açıldı.

    İhale sonrası bir dönem güvercin heykelinin bulunduğu bölgedeki heykeller sökülerek at heykeli dikildi. Dikilen heykele de aydınlatma sistemi takıldı.

    EŞEK Mİ AT MI

    Sanlıurfalılar güvercin simgelerinin Şehitlik kavşağına daha çok yakıştığını hatırlatarak dikilen at heykelinin eşeğe daha çok benzediği gerekçesiyle tepki gösterdi.

    HEYKEL SÖKÜLDÜ

    Özellikle sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi geri adım atarak heykeli kaldırdı.

    Şanlıurfa da tartışılan at heykeli #1

    Şanlıurfa da tartışılan at heykeli #2


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Ukraynalı balet Artem Datsishin Rus saldırılarında hayatını kaybetti
    Dünya

    Ukraynalı balet Artem Datsishin Rus saldırılarında hayatını kaybetti

    Kırıkkale'de hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı
    İç Haber

    Kırıkkale'de hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

    Görüş Bildir