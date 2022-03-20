Şanlıurfa'da tartışılan at heykeli

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı at heykeli, “Eşek mi, katır mı?” eleştirileri nedeniyle kaldırıldı.

Şanlıurfa’da Şehitlik Kavşağına yapılan heykel şehrin gündemine oturdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde aydınlatma direklerinde kullanılmak üzere dekoratif aydınlatma asma-germe ve direk motifi ihalesi açıldı.

İhale sonrası bir dönem güvercin heykelinin bulunduğu bölgedeki heykeller sökülerek at heykeli dikildi. Dikilen heykele de aydınlatma sistemi takıldı.

EŞEK Mİ AT MI

Sanlıurfalılar güvercin simgelerinin Şehitlik kavşağına daha çok yakıştığını hatırlatarak dikilen at heykelinin eşeğe daha çok benzediği gerekçesiyle tepki gösterdi.

HEYKEL SÖKÜLDÜ

Özellikle sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi geri adım atarak heykeli kaldırdı.



