Şanlıurfa'da terör operasyonu! 26 kişi gözaltına alındı Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında HDP ve DBP Suruç ilçe başkanlarının da bulunduğu 26 şüpheli yakalandı.

AA

Türkiye'de terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Başlatılan operasyonlar kapsamında her geçen gün bir yeni başarıya ulaşılıyor.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

26 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, HDP Suruç İlçe Başkanı Y.G. ile DBP Suruç İlçe Başkanı R.B'nin de arasında olduğu 26 şüpheli yakalandı.

Bazı şüphelilerin propaganda yaptığı belirlendi

Şüphelilerin, terör örgütüne katılım sağlamak amacıyla kente gelen bazı kişilere propaganda, yardım ve yataklık yaptığı tespit edildi.

Terör örgütlerine 2 milyonluk finans

Zanlıların ayrıca tarım arazilerini usulsüz evraklarla kiralayarak yaklaşık 2 milyon lira tarımsal destek ödemesini terör örgütüne finans sağlama amacıyla kullandığı değerlendiriliyor.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.