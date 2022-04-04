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Şanlıurfa'da, terörist Abdullah Öcalan'ın doğum günü gerginliği

Şanlıurfa'da, terörist Abdullah Öcalan'ın doğum günü gerginliği

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününde, doğum yerine gitmek isteyen grup, güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Grup içinde, HDP milletvekillerinin de bulunduğu görüldü.