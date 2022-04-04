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- Şanlıurfa'da, terörist Abdullah Öcalan'ın doğum günü gerginliği
Şanlıurfa'da, terörist Abdullah Öcalan'ın doğum günü gerginliği
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününde, doğum yerine gitmek isteyen grup, güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Grup içinde, HDP milletvekillerinin de bulunduğu görüldü.
- DHA
- 04.04.2022 - 14:06
- Güncelleme : 04.04.2022 - 14:49
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde bir grup, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğum günü gerekçesiyle doğum yeri olan Ömerli Mahallesi’ne yürümek istedi.
Aralarında HDP'li vekillerin de olduğu grup, güvenlik güçleri tarafından Birecik Otoyolu girişinde durduruldu.
GÜVENLİK GÜÇLERİ GEÇİT VERMEDİ
Güvenlik güçleri, Valilik tarafından her türlü etkinlik ve toplanmaların yasaklandığını belirtilerek gruptan dağılmalarını istedi.
BASIN AÇIKLAMASI YAPIP DAĞILDILAR
Grup, gitmekte ısrar edince gerginlik yaşandı. Kısa süreli gerginlik, gruptakilerin basın açıklaması yaparak bölgeden ayrılması ile son buldu.
Şanlıurfa'da, terörist Abdullah Öcalan'ın doğum günü gerginliği VİDEO