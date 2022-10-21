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    Şanlıurfa'da terörist öğretmen yakalandı

    PKK terör örgütünün Suriye ve Irak’taki dağ kadrosunda silahlı faaliyette bulunduktan sonra yasadışı yollarla Türkiye’ye gelerek bir okulda öğretmenlik yapan terörist Pınar Ç., gözaltına alındı.
    • 21.10.2022 - 19:19
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    Şanlıurfa'da terörist öğretmen yakalandı

    Terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Pınar Ç. isimli bayan öğretmenin PKK terör örgütünün Suriye ve Irak’taki dağ kadrosunda silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasadışı yollarla Türkiye’ye geldiği istihbaratını elde etti.

    Kadın öğretmenin Viranşehir ilçesindeki bir okulda halen öğretmenlik yaptığını tespit eden ekipler, fiziki takibe başladı.

    Yakalandı

    Okulda da örgütsel faaliyette bulunduğu iddia edilen terörist, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığının titizlikle planladığı bir operasyonla yakalandı.

    Şanlıurfa da terörist öğretmen yakalandı #1

    Gözaltına alındı

    Gözaltına alınan terörist, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak gözaltına alındı.

    Soruşturma sürüyor

    Yakalanan öğretmenin 2 kız kardeşinin daha terör örgütüne üye olmak suçundan arandıkları belirtildi.

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Şanlıurfa da terörist öğretmen yakalandı #2


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