Şanlıurfa'da Togg'u inceleyen vatandaş: Elektrikli kamyon da istiyoruz Yerli otomobili inceleyen Şanlıurfalı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti, hayranlıklarını dile getirdi.

AA

Türkiye'nin gururu olan yerli otomobil Togg kendine hayran bırakıyor.

Seçim çalışmalarına başlayan AK Partili isimler, milletvekili adayı oldukları illere Togg'la gidiyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, birinci sıradan aday olduğu Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Gül Muhammed Camii'ne cuma namazını kılmak için Togg aracıyla geldi.

Togg'u inceleyen çevredekilerle bir süre sohbet eden Bozdağ, yerli ve mili imkanlarla üretilen Togg'un kullanılmaya başlandığını hatırlattı.

Bozdağ ve çevredekiler Togg'un önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Togg'u inceleyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"Elektrikli kamyon da istiyoruz"

Hanefi Saygın, şunları söyledi:

Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Bu tür başarılar devam etsin. Türklük, budur. Bunun devamını istiyoruz, elektrikli kamyon da istiyoruz. Gurur duymamak elde değil.

Gurur kaynağı

Togg'u beğendiğini söyleyen Abdulaziz Güvenç ise yerli otomobilin gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Güvenç, şu ifadeleri kullandı: