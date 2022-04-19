Şanlıurfa'da toz bulutu, yaşamı olumsuz etkiledi

Suriye'den gelerek kenti etkisi altında bırakan toz bulutu, görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa, sabah saatlerinde kenti etkisi altına alan toz bulutuyla güne başladı.

Suriye üzerinden gelerek rüzgarla etkisini artıran toz bulutu, çevre kirliliği oluşturdu.

Havanın rengini de belirsizleştiren toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yollarda olan sürücüler de toz bulutu nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Yağmurla birlikte dağılması bekleniyor

Meteoroloji yetkilileri, günlük yaşamı olumsuz etkileyen toz bulutunun, yağmurla dağılmasını beklediklerini açıkladı.

Solunum yolu hastalarına uyarı

İl Sağlık Müdürlüğü'nce de toz bulutu nedeniyle solunum yolu hastalarına zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

































