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İHA

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası taraflar arasında tartışma yaşandı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Tartışma sırasında tansiyon yükselirken, kazadan zarar gören sürücü, diğer aracın çekme halatını göstererek bu halatın hasara neden olduğunu öne sürüyor.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Diğer taraf ise halatın hasarlı bölgeye yetişmediğini belirterek, çarpma iddiasını reddediyor. İki taraf arasındaki tartışma, çekme halatının aracın neresine temas ettiği konusunda hararetli bir şekilde devam ediyor.

Aracın geri geri gelip halatın nereye yetiştiği hakkında karar alınırken, yaşanan anlar ise kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan bu video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Öte yandan tartışmanın sonucuna dair ise herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.