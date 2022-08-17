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    Şanlıurfa'da TSK’nın terör hedeflerini vurduğu anlar

    PKK/YPG terör örgütünün Birecik ilçesindeki hudut karakoluna düzenlediği saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör hedeflerini vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı.
    • 17.08.2022 - 22:32
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 22:37
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    Şanlıurfa'da TSK’nın terör hedeflerini vurduğu anlar

    Terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Kahraman Mehmetçiklerimiz hain teröristlere nefes aldırmazken Şanlıurfa’dan üzücü bir haber gelmişti.

    Birecik ilçesinin Suriye sınırında yer alan Çiçekalan Hudut Karakolu'na dün sabah saatlerinde PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda  2 askerimiz şehit olmuştu.

    TSK'nın terör hedeflerini imha ettiği görüntüler

    Hain saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör hedeflerini imha ettiği görüntüler ortaya çıktı.

    Cep telefonlarıyla çekilen görüntülerde hedeflerin bir bir imha edildiği görüldü.

    Şanlıurfa'da TSK’nın terör hedeflerini vurduğu anlar

    Şanlıurfa da TSK’nın terör hedeflerini vurduğu anlar #1

    Ne olmuştu

    Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakoluna PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırında Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu (29) ve Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir (22) şehit düşerken 3 asker ise yaralanmıştı.

    İHA'nın haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetlerinin hain saldırıya ateş destek vasıtalarıyla anında karşılık vermesi sonucu 13 terörist etkisiz hale getirilmişti.

    Şanlıurfa da TSK’nın terör hedeflerini vurduğu anlar #2


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