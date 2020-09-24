Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen şahıs, polis kovalamacası sonucu kayalık alanda yakalandı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Toki Tepesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre kimliği belirlenemeyen bir kişi, şehitler için kurulan hatıra ormanındaki dev Türk bayrağını indirmeye çalıştı.

POLİS, BAYRAĞI İNDİRMEYE ÇALIŞAN ŞAHSI DURDURDU

Durumu fark edenler polise haber verdi. Olay yerine giden polisler, kaçmaya çalışan şahsı kayalık alanda yakaladı.

Polis ekipleri şahsı indirmek için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak şahsı polis kontrolünde indirdi.

Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalışan şahıs yakalandı- İZLE

KALABALIK ŞAHSI LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Yaşanan olay sonrası bölgede büyük bir kalabalık toplandı. Şahsı linç etmek isteyen kalabalığı durdurmak için polis barikatı kuruldu. Barikatı aşan bazı vatandaşlar şahsı linç etmeye çalıştı. Polis ekipleri kalabalığı durdurmak için havaya ateş açtı . Zırhlı araca bindirilen şahıs emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.