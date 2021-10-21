Şanlıurfa'da tuvalet parasını karganın ağzına bırakıyorlar

İsmail Atmaca'nın yavruyken yaralı olarak yanına alıp, iyileştirdiği ve her gün işe getirdiği karga, umumi tuvaletin kapısındaki kulübede müşterilerden ücret alıyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Meydan Mahallesi'nde umumi tuvalet işleten İsmail Atmaca, yaklaşık 5 ay önce ağaçtan düşen yavru kargayı tedavi ettirip, kulübede beslemeye başladı.

Atmaca, gündüzleri iş yerine getirdiği, akşamları ise evine götürdüğü 'Garip' ismini verdiği karganın taklit yeteneğini fark etti.

MÜŞTERİLERDEN ÜCRETİ KENDİSİ ALIYOR

Karga, umumi tuvaletin kapısındaki kulübede müşterilerden tuvalet ücretini alıyor, para vermeyip gidenlerin arkasından ses çıkarıyor.

"ANNE VE BABASI GELİP KARŞI AĞAÇTAN TAKİP EDİYOR"

İş yerinde oturduğu sırada yavru karganın ağaçtan düştüğünü söyleyen İsmail Atmaca, "Ben hayvanseverim. Daha önce de burada kedi besliyordum. Yaklaşık 5 ay önce ağacın altına bir karga düştü. Oldukça bitkin olan kargayı kulübeye alarak biberonla beslemeye başladım. Bu sırada beslediğim kedilerin kargayı yememesi için onları buradan uzaklaştırdım. Şu anda bu karga 5 aydır bende ve başka yere de gitmiyor. Annesi ve babası gelip karşıdaki ağaçtan bizi takip ediyor. Günde birkaç defa da gelip gidiyorlar." diye konuştu.

"ARAMIZDA DUYGUSAL BAĞ OLUŞTU"

İsmail Atmaca, besleyip baktığı karganın zamanla müşteriden para alıp vermeye başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Bakım sırasında kendini toparlayan kargayla aramızda duygusal bir bağ oluştu. Omuzlarımdan inmemeye başladı. Bir arkadaş, dost olduk. Benim yaptığım hareketleri yavaş yavaş yapmaya başladı. Verdiği tepkileri ufak ufak ben de anlıyorum. Mesela acıktığı vakit tepki veriyor, yemeğini veriyorum susuyor. Suyunu şırıngayla veriyorum. Daha yeni yeni yemeğini yemeye başladı. Şu anda gördüğünüz gibi kulübeden çıkmıyor.

"PARA VERİP KARGAYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR"

Sabahtan akşama kadar kendisine bakıp, vitaminli yiyecekler veriyorum. Ben olsam da olmasam da müşterilerden para alıyor. Bir karga nasıl para alır diye bir sürpriz oluyor. Sağ olsun benim yokluğumu hissettirmiyor, müşteriden ücretleri tek tek topluyor. İnsanların tuhafına gidiyor, dikkat çekiyor. Kargayı gören herkes fotoğraf çekmek istiyor. Para verip çocuklarıyla fotoğraf çektirenler var. Bu da benim hoşuma gidiyor, mutlu oluyorum. Ona Garip ismini koydum."

Kargaya ücret ödeyen müşteriler de kendilerini gülümseten bu durumdan oldukça memnun olduklarını belirtti.





































