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    Şanlıurfa'da uyuşturucu bağımlısı kardeşini öldürdü

    Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Salih M., (19) para vermeyen kız kardeşi Nurbari M.'yi (17) boğazını kestikten sonra kalbinden bıçaklayarak, öldürdü.
    • DHA
    • 25.08.2020 - 15:41
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    Şanlıurfa'da uyuşturucu bağımlısı kardeşini öldürdü

    Şanlıurfa'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Salih M., geç saatte ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi.

    Kız kardeşi Nurbari M.'den para istedi. Kız kardeş ise parasının olmadığını söyledi. Bunun üzerine ağabey ile kardeş arasında tartışma çıktı.

    UYUŞTURUCU ALMAK İÇİN PARA İSTEDİ, YOK CEVABI ALINCA KARDEŞİNİ KATLETTİ

    Tartışma sırasında Salih M., mutfaktan ekmek bıçağı alıp, kardeşinin boğazını kesti. Ardından da kalbinden bıçaklayarak, öldürdü. Ağabey, kaçtı.

    Cinayet sırasında uyuyan anne-baba, sesler üzerine uyandıklarında kızlarını kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Nurbari M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    BAĞIMLI KATİL, GÖZALTINA ALINDI

    Genç kızın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

    Kaçan ağabey ise bu sabah gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Şanlıurfa da uyuşturucu bağımlısı kardeşini öldürdü #1

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