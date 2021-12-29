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- Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
- İHA
- 29.12.2021 - 20:08
Şanlıurfa'da Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, bir miktar, esrar, eroin ve metamfetamin maddesi ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
KESİNLEŞMİŞ CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Gözaltına alınan hırsızlardan birinin hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan B.A.'nın olduğu ortaya çıktı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.