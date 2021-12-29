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    Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

    Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 29.12.2021 - 20:08
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    Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

    Şanlıurfa'da Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

    Çalışma kapsamında, bir miktar, esrar, eroin ve metamfetamin maddesi ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

    KESİNLEŞMİŞ CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Gözaltına alınan hırsızlardan birinin hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan B.A.'nın olduğu ortaya çıktı.

    Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şanlıurfa da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı #1

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