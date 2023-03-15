Şanlıurfa'da sel felaketi! Acı bilanço açıklandı... Vali Salih Ayhan, sele teslim olan Şanlıurfa'da 4 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı.

6 Şubat tarihinde deprem ile sarsılan Şanlıurfa bu kez de sele teslim oldu.

Kent genelinde Meteoroloji uyarısıyla beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi.

Giderek şiddeti artan yağış, cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu.

Araçlar su baskınları nedeniyle sürüklenirken, bazı vatandaşlar da sele kapıldı.

Bölgede yaşam giderek zorlaşırken, ekipler harekete geçti.

Abide Kavşağı su baskını nedeniyle görünmez hale geldi.

İçerisi su ile dolan kavşakta dalgıç polisler çalışma başlattı.

4 kişi can verdi

Vatandaşların suyun altında kaldığı düşüncesi ile çalışmalar devam ederken, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan açıklama geldi.

Vali Ayhan, sel felaketi nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.