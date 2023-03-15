Şanlıurfalı amca, sel nedeniyle taşan Balıklıgöl'den canlı yayın yaptı Şanlıurfa'nın tarihi simgesi Balıklıgöl, sel sularıyla dolup taştı. Bölgede yaşayan bir amca, TikTok hesabından yaptığı yayınla Balıklıgöl'deki son durumu değerlendirdi.

Asrın felaketinden etkilenen Şanlıurfa'yı bu kez de sel vurdu..

Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle kentin büyük bölümünde sokak ve caddeler su altında kaldı.

Su baskınları nedeniyle bazı alt geçitler ile ana güzergahlarda ulaşım durdu.

Okulların tatil edildiği şehirde, Şanlıurfa Valisi tarafından bodrum katları boşaltın uyarısı yapıldı.

Her yıl turistlerin uğrak yeri olan kenti simgesi Balıklıgöl de selden etkilendi.

Balıklıgöl çamurla doldu

Dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen tarihi Balıklıgöl, selin getirdiği toprak ve çamurla doldu.

Daha önce de bölgede yaptığı paylaşımlarla tanınan Şanlıurfalı amca, TikTok hesabından yaptığı canlı yayınla Balıklıgöl'ün son durumu anlattı.

"Balıklar gitmiş, her taraf tarumar olmuş"

Balıklıgöl'de balıkların gittiğini camilerin içinin suyla dolduğunu belirten amca, şu ifadeleri kullandı: