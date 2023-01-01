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    Şanlıurfalı kadınlar 2023'e isot hasadı ile başladı

    2 dönümlük alan üzerine kurulan seralar, 30 kadına ekmek kapısı olurken, işçiler yeni yıla hasat ile girdi.
    • 01.01.2023 - 11:54
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    Şanlıurfalı kadınlar 2023'e isot hasadı ile başladı

    Şanlıurfalı kadınlar, yeni yıla isot hasadı ile start verdi.

    Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM) tarafından ortaklaşa yürütülen “Toplum Temelli Seracılık” projesi çerçevesinde serada yetiştirilen isotların hasadı yapıldı.

    30 ailenin ekmek teknesi

    2023 yılının ilk gününde gerçekleştirilen hasadın verimi, projeyi hayata geçirenleri memnun etti. Toplam 2 dönümlük alan üzerine kurulan seralar, 30 kadına da iş kapısı oldu.

    Modern ve tam otomatik sistem ile sulanan seralar 30 ailenin ekmek kapısı oldu. Göbeklitepe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla satışı yapılan isotlardan elde edilen gelir ise serada çalışarak ter döken kadınlara dağıtılıyor.

    “Toplum Temelli Seracılık” projesi çerçevesinde aylık yaklaşık 2 ton isot üretimi yapıldığı belirtildi. Mevsim şartlarına göre seralarda isot, patlıcan, salatalık ve domates gibi farklı ürünler yetiştiriliyor.

    Şanlıurfalı kadınlar 2023 e isot hasadı ile başladı #1

    Şanlıurfalı kadınlar 2023 e isot hasadı ile başladı #2

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    Şanlıurfalı kadınlar 2023 e isot hasadı ile başladı #4


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