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Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi heyeti Şanlıurfa'da esnafın geleneksel Ahilik duasına katıldı.

Heyette CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da yer aldı.

Şanlıurfa'nın tarih boyunca ticaretin merkezi olduğunu vurgulayan Tanal, "Şanlıurfa'nın kadim çarşılarında esnaflık geleneği halen devam ediyor. Esnafların dayanışma ruhunu ve kültürel mirasımızı korumak hepimizin görevidir. İnşallah gelecek nesillere de aktarabiliriz" diye konuştu.

CHP heyeti duanın ardından çarşı esnafını ziyaret etti.

MAHMUT TANAL NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ

Ziyaret sırasında CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın yolunu kesen Şanlıurfalı vatandaşın söyledikleri duyanları şaşkına çevirdi.

"Avrupa'da böyle yok" diyen Şanlıurfalı vatandaş, "Kadına bir tokat atamıyorum. Kızıma bir şey söyleyemiyorum. Haksız olduğu zaman onu terbiye edebilirim. Bacımı terbiye edebilirim. Kadın hakları yasasını engelleyin" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfalı vatandaş, "Mecliste bu yasayı gündeme getirin" derken Mahmut Tanal ise bu sözlere nasıl cevap vereceğini bilemedi.