Şanlıurfalılar elektrik duasında

Suruç ilçesine bağlı 30 mahallede elektriklerin günde 12 saat boyunca kesilmesi nedeniyle mahalleli elektrik duasına çıktı

Kaçak elektriğin en çok kullanıldığı illerin başında gelen Şanlıurfa'da ilginç manzaralar yaşandı.

Bir süredir Suruç’a bağlı 30 mahallede günde 12 saati bulan elektrik kesintileri nedeniyle çevre köylüler Aşağı Karıncalı Mahallesi’nde toplanarak elektrik duası yaptı.

"BU YAĞMUR DUASI DEĞİL ELEKTRİK DUASI"

İldeki elektrik kesintileri sorunu çözülmeyince mahallenin ileri gelenlerinden Mustafa Tüzün, tarafından yapılan elektrik duasına “Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aşağı Karıncalı Mahallesi’nde bu yaptığımız yağmur duası değil, yaptığımız elektrik duasıdır. Sabah saat 06:00’dan akşam saat 19:00’a kadar elektrikler kesik. İşimiz Allah’a kalmış.” ifadeleri ile başlandı.

Şanlıurfalılar elektrik duasına çıktı İZLE

“ALLAHIM BİZE ELEKTRİK VER"

Elektrik şirketine tepki gösteren Tüzün ve beraberindekiler ellerini açarak, “Nereye başvuru yaptıysak DEDAŞ’a ancak diyorlar Allah’ın gücü yeter. Amenna Allah’ın gücü her şeye yeter. Biz de Allah’a yalvarıyoruz. Allah’ım bize elektrik ver. Allah’ım bu zulme son ver. Köyleri jandarma ile ev basıyorlar” dua etti.