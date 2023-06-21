Sapanca Gölü'nde sevindiren haber: 3 yıl sonra ilk kez 32.20 metreye ulaştı Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında Sapanca Gölü'nde 3 yıl sonra ilk kez su seviyesi 32.20 metre olarak maksimum seviyeye ulaştı.

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tüm Sakaryalıları sevindiren bir gelişmeyi paylaştı.

Yüce, son günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası bir süredir yükseliş trendinde olan Sapanca Gölü'nde maksimum seviyenin aşıldığını açıkladı.

Son 3 yılın zirvesine ulaştı

Şehrin birçok noktasında hayatı olumsuz etkileyen yağış, iki şehirde 2 milyona yakın insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'ndeki seviyeyi 3 yıldır görülmeyen noktaya taşıyarak 32.20 metre olarak maksimum seviyeye ulaştı.

"Bu seviye gölümüz için maksimum seviyedir"

Hususa ilişkin olarak Yüce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: