Sapanca Gölü'nde su seviyesi üst sınırı geçti İki kentin içme suyunu karşılayan Sapanca Gölü'nde su seviyesi, 3 yıldır görülmeyen seviyeye çıkarak dün itibarıyla 32,27 metre ölçüldü.

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Türkiye kurak bir yıl geçirdi...

Kış mevsiminde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava durumu birçok göl ve barajda kuraklığa sebep oldu.

Son günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası bir süredir yükseliş trendinde olan Sapanca Gölü'nde, maksimum seviyenin aşıldığını açıkladı.

Şehrin birçok noktasında hayatı olumsuz etkileyen yağış, iki şehirde 2 milyona yakın insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'ndeki seviyeyi 3 yıldır görülmeyen noktaya taşıdı.

Su seviyesi 32,27 metre ölçüldü

Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu temin edilen göldeki su seviyesi, dün itibarıyla 32,27 metre ölçüldü.

Gölün etrafında taşkın yaşanmasını engellemek amacıyla fazla suyun Çark Deresi'ne aktarılması için tahliye kapakları açıldı.