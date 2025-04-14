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Haber Merkezi

Sakarya'nın Sapanca ilçesi, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere yakınlığıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırlıyor.

Yeşili, doğası ve gölü ile turistlerin cazibe merkezi olan ilçedeki bungalov evlerin doluluk oranı dikkat çekiyor.

TATİLİ KABUSA DÖNDÜ

Ancak bu sefer Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan ailenin tatili kabusa döndü.

Ailesiyle birlikte bayram tatili için Sapanca'da bulunan bungalov evlerden birine giden Mesut Kozan, akşam saatlerinde yatak odasındaki ampulün içinde kırmızı bir ışık olduğunu fark etti, yaklaştığında ise gözlerine inanamadı.

JAKUZİ VE YATAK ODASININ TAM ÜZERİNE YERLEŞTİRMİŞLER

Ampulün içinde 360 derecelik açıyla görüntü kaydedebilen gizli kamera olduğunu anlatan Mesut Kozan, "Jakuzi ve yatak odasının bulunduğu yerin tam üstünde 360 açıya sahip bir ampul. Kızım da oradaydı. Bizden önce giden insanlar da muhakkak kayıt altındalar." diye konuştu.

Psikolojilerinin altüst olduğunu ifade eden Kozan, "Bunu nerede kullanabilirler düşünmek istemiyorum ama düşünmeden de edemiyorum. Psikolojimiz altüst oldu. Amaç nedir onu bilmiyor olmak bizi çok derinden rahatsız ediyor." diye konuştu.

ÖZÜRLERİ KABAHATLERİNDEN BÜYÜK

İşletmeci, günlüğü 12 bin TL olan bungalovdaki skandal ile ilgili, "Biz yardımcı olurduk size, belki sizden önceki bir aile bunu yapmıştır." sözleriyle kendilerini aklamaya çalıştı.

Skandalı ortaya çıkaran Mesut Kozan, "Günlük 12 evin TL ücret alıyorlar, oranın kontrolünü de bir zahmet sağlasınlar." diye konuştu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Show Haber'e konuşan Kozan, şikayetçi olup olayın araştırılmasını istedi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Ailenin şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti.

ELEKTRONİK ALETLERE EL KONULDU

İşletmede arama yapan ekipler; telefon, televizyon ve bilgisayarlar başta olmak üzere tüm elektronik aletlere inceleme üzere el koydu.

Tüm faaliyetleri durdurulan butik bungalovun işletmecisinin, İzmit'te galericilik yaptığı öğrenildi.