Sapanca'daki bungalovlar doldu: İki günlük tatil 15 ila 40 bin lira arasında

İHA

Sapanca, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere yakınlığıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırlıyor.

Yeşili, doğası ve gölü ile turistlerin cazibe merkezi olan ilçedeki bungalov evlerin doluluk oranı dikkat çekiyor.

İKİ GECESİ 15 İLA 40 BİN LİRA ARASINDA

İlçedeki 4 bin 500'e yakın işletmelerde doluluk oranının yüzde 80'i aştığını belirten Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, iki gecelik konaklama ücretinin 15 ila 40 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

"TALEP OLDUKÇA YÜKSEK"

Minimum iki gece konaklama imkanı olduğunu belirten Alaçam, şunları söyledi: