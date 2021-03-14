Sapyoseksüel nedir, nasıl anlaşılır? Sapyoseksüellik belirtileri nelerdir?

Hülya Avşar ille birlikte yeniden gündeme gelen sapyoseksüel nedir ve nasıl anlaşılır merak konusu oldu. İşte sapyoseksüellik hakkında bilmeniz gerekenler..

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Hülya Avşar, Masumiyet dizisi ile geri döndü.

Performansı ile beğeni toplayan Hülya Avşar, "Güçlü kadın olmak güzel bir şey de erkek de güçlü olmalı. Ben sapyoseksüelim zaten. Kesinlikle zeka. Zeka benim için büyük bir güç" açıklamalarında bulundu.

Magazin gündeminde ses getiren açıklamanın ardından sapyoseksüel kelimesinin anlamı merak edilen konular arasında yer aldı.

Sapyoseksüellik, kültür düzeyi, eğitim durumu gibi durumların ön planda olması anlamını taşıyor. Peki, sapyoseksüel nedir? İşte, ayrıntılar..

SAPYOSEKSÜEL NEDİR?

Sapyoseksüel kelimesi dış görünüş ve fiziksel görünümden önce zeka, entelektüel seviye ve kültür düzeyi gibi kriterlerden etkilenen insanları tanımlamak için kullanılır.

Kelimenin kökeni ise akıllı veya zeki sözcüğünün Latincesi olan "sapien" ile "sexualis" kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor.

İnsanın bedeninden ziyade beynine duyulan hayranlık hissine sahip kişiler olan sapyoseksüeller, zekayı en önemli tahrik edici unsur olarak görürler.

SAPYOSEKSÜELLİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bir sapyoseksüel, ona gönderdiğiniz etkileyici bir fotoğraftan değil, onunla mesajlaşırken dil bilgisi kurallarına ne kadar dikkat ettiğinize bakar ve bundan etkilenir.

Ayrıntıclık ve mükemmeliyetçilik sapyoseksüeller arasında oldukça yaygındır.

İş yaşamında genelde başarılı kişiler olan sapyoseksüeller kolay kolay beğenmeyen seçici insanlardır.

Partnerlerinin entelektüel birikimine ve bunun getirdiği özgüvene hayranlık duyarlar.