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Haber Merkezi

İBB tarihinin en büyük yolsuzluğunun ortaya çıkmasıyla birlikte Ekrem İmamoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama kararını protesto eden CHP'liler, Saraçhane'de eylem yapıyor.

Eylem dönüşü Marmaray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden eylemcilere bir aileden karşılık geldi.

KARŞILIKLI SLOGANLAR

"Hırsız Ekrem İstanbul'dan defol!" diye bağıran aile, Saraçhane eylemcileri çılgına çevirdi.

İki grubun yan yana gelmemesi için polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Karşılıklı sloganlar bir süre devam etti ardından iki taraf da Marmaray'a binerek gitti.