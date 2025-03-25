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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla sokaklara inen eylemcilerin provokasyonları bugün de devam etti.

Eylemlere katılan Buse Gül Yılmaz isimli kullanıcı, canlı yayın açarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler yağdırdı.

ARALIKSIZ HAKARET ETTİ

"Terörist Erdoğan" diye bağıran Buse Gül Yılmaz, dakikalarca bağırdı ve hakaretlerine devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Buse Gül Yılmaz'ı yanındakiler "yeter" diye uyarsa da durmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepkiler dalga dalga büyüyor.

Emniyet ekiplerinin hakaretlerle ilgili işlem yapması bekleniyor.