Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 90 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmaları protesto etmek amacıyla bir grup Saraçhane'de toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediye binası önünde açıklama yapmasının ardından polis, gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

POLİSE TAŞ ATTILAR

Buradaki gruptan yüzlerini gizleyen bazı kişiler, polis ekiplerine havai fişek, taş ve pet şişe gibi materyaller atarken, kimileri de polislerin gözlerine lazer tuttu.

Bunun üzerine polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri göstericilere müdahalede bulundu. Ekipler, bölgeden ayrılmayarak bekleyişlerini sürdüren grubu biber gazı sıkarak dağıtmaya çalıştı.

İBB BİNASININ CAMLARINI KIRDILAR

Müdahaleden kaçmaya çalışan göstericiler, İBB binasına yöneldi. Binanın önündeki güvenlik bariyerlerini aşarak kapıyı zorlayan grup, açılmaması üzerine camları kırarak içeriye girdi.

Grubun belediye içerisinde bekleyişi sürüyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SOKAK ÇAĞRISI: YIKIN GEÇİN

Beylikdüzü Belediyesi'nin programında konuşan Özgür Özel sokak çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hepimizi sokağa, meydanlara davet ediyorum.Sokaklara on binleri, yüz binleri, milyonları demokratik tepkimizi göstermeye davet ediyorum..Elbette hakkımız olan meydana girmek için kanunsuz emir varsa yürür geçeriz.. Önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa, polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin..."