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Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 90 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmaları protesto etmek amacıyla bir grup, Saraçhane'de toplandı.

Günlerdir sokak çağrısı yapan Özel, yüzü maskeli provakatif tiplerin Saraçhane'de toplanmasına neden oldu.

Öyle ki Saraçhane'de toplanan tipler, çevreye zarar veriyor ve polis ekiplerine saldırıyor.

KALDIRIMLARI SÖKTÜLER

Özel'in sokak çağrısının ardından Saraçhane'ye gelen maskeli gruplar, kaldırımdaki taşları sökmeye başladı.

Yüzlerini özenle kapatan eylemciler, tek tek kaldırımdaki taşlar sökerek biriktirdi.

KALABALIĞA ATTILAR

Biriktirdikleri taşları kalabalığa atan grup, polislere de saldırdı.

Yüzleri maskeli eylemcileri bulmak üzere güvenlik güçleri de harekete geçti.