Saraçhane'de eylemciler polise damacana ile vurdu Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen gruptan bazı kişilerin, Unkapanı'ndaki Bozdoğan Kemerleri altında polise damacana ile vurduğu görüldü.

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DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için İstanbul'da toplanan bazı grupların hedefinde Taksim vardı.

Saraçhane'deki toplanma alanından Taksim'e doğru yürümek isteyen gruplar, Unkapanı'ndaki Bozdoğan su kemerleri altında polisle karşı karşıya geldi.

Saraçhane'de buluşan diğer gruplardan bazıları ise tarihi Bozdoğan su kemerindeki çevik kuvvet ekipleri ve TOMA'lara doğru saat 12.00 civarında yürüyüşe geçti.

Polise taş atıldı

Grup içerisindeki bazı kişiler barikatı aşmaya çalışırken, polis biber gazı ve plastik mermi müdahale etti.

Polis grubun dağılması için gruba müdahalede bulunurken grup, zaman zaman taşla karşılık verdi.

Damacana ile polise vurdular

Polis ekipleriyle grup üyeleri arasında yaşanan arbede sırasında bir kişinin polise damacana ile vurduğu görüldü. Polisin yaptığı müdahalenin ardından grup Aksaray Meydanı’na doğru dağıtıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)