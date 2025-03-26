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Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de toplanan grupların eylemleri kontrolden çıktı.

Provokatif eylemler sırasında kamu mallarına da zarar verilirken, birçok şehirde de polise yönelik saldırılar gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrılarının ardından sokaklara çıkan marjinal gruplar, kamu düzenini tehdit eden taşkınlıklara imza attılar.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE BÜYÜK SAYGISIZLIK

15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının yer aldığı bir panoya da sprey boya ile zarar verildi.

Bir grup eylemci, yüzlerini maskeyle gizleyerek fotoğrafların bulunduğu panoya sprey boya sıkarak, "Genel grev, genel isyan" yazdı.

Şehitlerin fotoğraflarının üzerine yazılar yazıldığı o anlar, sosyal medyada büyük tepki topladı.