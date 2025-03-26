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Haber Merkezi

CHP sokakları kaosa sürüklemeye çalıştı...

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 48 şüpheli 560 milyar TL'lik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖZEL'DEN SOKAK ÇAĞRISI

CHP'li Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde İBB binası önünde yaptığı mitingde sokak çağrısında bulundu.

Özel, "Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet." ifadelerini kullanarak skandal sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Bu çağrılar ile sokağa inenler hem polise saldırmış hem de ortalığı karıştırmıştı.

HIRSIZLAR SARAÇHANE'YE DOLUŞTU

Bu olayların yaşandığı esnada Saraçhane pek çok hırsızlık olayına sahne oldu.

İSYAN ETMİŞTİ

Geçtiğimiz akşamki gösteride telefonu çaldıran ve bu duruma ağlayarak isyan eden genç bir kızın videosu gündem olmuştu.

PROTESTOLAR SIRASINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Dün akşam yine Saraçhane'de benzer görüntüler kayıtlara geçti.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlayan ve dün akşam itibarıyla son bulan protesto gösterileri sırasında dikkat çeken bir görüntü kaydedildi.

KAYIP ANONSU SIRASINDA İLGİNÇ HAREKET

Kalabalık arasında telefonu çalınan bir eylemci için kayıp anonsu yapıldı.

CEPLERİNİ KONTROL ETTİ

"Bir dostumuzun telefonu kaybolmuş. Bulan dostlarımız otobüse getirirse..." anonsu yapılırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ceplerini kontrol etti.

GÜNDEM OLDU

Özel'in ceplerini kontrol ettiği görüntüler kısa sürede gündem oldu.